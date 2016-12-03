Дасаев: «Дай бог Акинфееву здоровья и дальше стоять на ноль»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал достижение голкипера ЦСКА и национальной команды России Игоря Акинфеева. Напомним, игрок армейцев превзошел рекорд Дасаева по числу матчей на ноль в карьере.

«Ничуть не расстроен тем, что Акинфеев побил мой рекорд. Дай бог Акинфееву здоровья и дальше стоять на ноль. Я буду только за», — сказал Дасаев

Добавим, что Дасаев провел 252 матча на ноль в своей карьере, а Акинфеев превзошел это достижение в игре 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0), ставшей для него 253-й «сухой» встречей.