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  • Червиченко считает, что Селихов может стать вратарем «Спартака» на ближайшие десять лет

Червиченко считает, что Селихов может стать вратарем «Спартака» на ближайшие десять лет

3 декабря 2016, 17:52
2

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение насчет перспектив в московском клубе голкипера Александра Селихова, приобретенного недавно у «Амкара». 22-летний страж ворот связал себя контрактом с красно-белыми сроком на 4,5 года. Соглашение начнет действовать 6 декабря.

«Селихов – очень перспективный голкипер. Думаю, он может стать эпохой в «Спартаке», занять место в его воротах лет на десять. Считаю его более качественным вратарем по сравнению с Ребровым. Матч с «Крыльями» показал уровень Артема, который не потащил практически ни одного мяча. Хотя там вся оборона провалилась», – сказал Червиченко.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Селихова 16 матчей, в которых он пропустил 12 голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Червиченко Андрей
Комментарии (2)
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007abdul007
1480776934
червиченко много чего считает, кроме своих килограммов
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oyabun
1480779661
Конечно в игре с Крыльями оборона Спартака виновата полностью в пропущенных голах. Но, извините меня! Лория отразил все летящие в ворота мячи, в то время как со стороны Крыльев статистика такова: 5 ударов по воротам - 4 гола. Ребров не выручил ни в одном случае! Если виновата только оборона, то зачем тогда в команде вратарь? Артем к сожалению, ничего в этой игре не сделал, чтобы помочь команде. Всё что летело в ворота - всё попало. И в том числе по вине вратаря, выдавшего наверное наихудшую свою игру за прошедшие туры. Вот в том и меряется мастерство голкипера - в стабильности. А то в в игре с Тереком блистал, сделал 3 сейва, а в игре с Крыльями, ни разу не выручил. Как мне не жаль это признавать, а похоже Артему пора уступать место молодым. То бишь Селихову. Имхо, мое личное мнение
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