Червиченко считает, что Селихов может стать вратарем «Спартака» на ближайшие десять лет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение насчет перспектив в московском клубе голкипера Александра Селихова, приобретенного недавно у «Амкара». 22-летний страж ворот связал себя контрактом с красно-белыми сроком на 4,5 года. Соглашение начнет действовать 6 декабря.

«Селихов – очень перспективный голкипер. Думаю, он может стать эпохой в «Спартаке», занять место в его воротах лет на десять. Считаю его более качественным вратарем по сравнению с Ребровым. Матч с «Крыльями» показал уровень Артема, который не потащил практически ни одного мяча. Хотя там вся оборона провалилась», – сказал Червиченко.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Селихова 16 матчей, в которых он пропустил 12 голов.