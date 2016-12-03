Тошич: «Интерес ко мне со стороны «Трабзонспора»? Не знаю, я игрок ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением об интересе к нему со стороны «Трабзонспора». Отметим, что во время встречи на стадионе присутствовал скаут турецкого клуба.

– На матче был скаут «Трабзонспора». Что знаете об интересе клуба к вашей персоне?

– Кого? «Трабзонспора»? Не знаю. Клуб знаю, конечно, но я игрок ЦСКА.

– Прокомментируете вашу ситуацию с контрактом?

– У меня контракт будет действовать еще шесть месяцев. Я пока игрок ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.