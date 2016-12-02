Погребняк и Дьяков требуют у «Динамо» выплаты долгов

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк и защитник «Томи» Виталий Дьяков, права на которого принадлежат москвичам, обратились в палату по разрешению споров с требованием выплатить им долги по зарплате.

Согласно источнику, Погребняк требует от динамовцев 30 миллионов рублей, Дьяков – 17 миллионов. Помимо погашения долгов футболисты намерены добиться наказания клуба: лишить права регистрировать новичков до исполнения обязательств и приобретать игроков в течение ближайшего, зимнего трансферного, окна.

Отметим, что до обращения в палату по разрешению споров, истцы обращались к президенту клуба Евгению Муравьеву, однако ответа не получили.