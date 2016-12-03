Лига 1. «Монпелье» нанес крупное поражение «ПСЖ»

В матче 16-го тура Лиги 1 «Монпелье» на своем поле одержал крупную победу над «ПСЖ» – 3:0. Отметим, что данное поражение стало для действующего чемпиона Франции третьим в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Несмотря на проигрыш, парижане сохранили за собой второе место в турнирной таблице и на данный момент набрали 35 очков. «Монпелье» поднялся на 10-ю строчку, имея в активе 19 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Монпелье – ПСЖ – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ласн, 42; 2:0 – Скири, 48; 3:0 – Будебуз, 80.

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