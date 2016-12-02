ЦСКА и «Спартак» могут наказать за использование пиротехники, а Семина – за отказ от интервью

На очередном заседании КДК РФС будут рассмотрены нарушения, которые были допущены клубами в ходе 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Заседание КДК состоится в среду. Мы будем рассматривать по матчу «Крылья Советов» – «Спартак» (4:0) следующее: болельщики команды гостей использовали пиротехнику.

По матчу «Томь» – «Локомотив» (1:6): фанаты столичного клуба скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Юрий Семин не принял участия в обязательном послематчевом флеш-интервью.

«Терек» – «Краснодар» (2:1): использование громкой связи для поддержки играющей команды хозяев поля, нарушение повторяющееся. По встрече «Рубин» – «Арсенал» (1:0): главный тренер казанцев Хави Грасия выходил за пределы технической зоны, это у него третье нарушение в сезоне. По матчу ЦСКА – «Оренбург» (2:0): болельщики хозяев использовали пиротехнику, а фанаты гостей скандировали ненормативную лексику», – рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.