Фалькао: «Атлетико» должен был продавать футболистов, чтобы существовать»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал о причинах, по которым он покинул мадридский «Атлетико», перебравшись во французский чемпионат.

«Никто из руководства «Атлетико» мне никогда не предлагал продлить контракт. Но я счастлив, что «Монако» открыл передо мной двери. Здесь все делали для того, чтобы помочь мне, а я чувствую себя очень важным игроком для клуба.

Это случается с каждым футболистом. Но я благодарен «Атлетико» и болельщикам клуба. Но у меня складывается такое впечатление, что «Атлетико» должен был продавать своих игроков для того, чтобы существовать», – приводит слова футболиста CОРЕ.

Напомним, Фалькао выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год.