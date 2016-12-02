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    Глушаков: «Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ со счетом 0:4 выразил мнение, что данная неудача лишь сплотит его партнеров. Отметим, что, несмотря на этот результат, московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

    «Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда», – написал Глушаков на своей странице в Instagram, приложив командное фото из самолета.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.12.2016 00:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1862

      mahan 2 декабря 2016, 13:10

      Со всеми бывает, проиграли и забыли. Впереди новая игра. Ваши болельщики с Вами всегда. Остальные со...е х..й.

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 2 декабря 2016, 10:40

      Впервые увидел сурового Промеса :)
      Антоха -улыбнись )

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 декабря 2016, 09:39

      Как я и говорил поле было нормальное, игра конечно не особо интересная была, крылья молодцы, наигрались на своем поле, теперь будут домашние победы. Что на счет Спартака, проиграли, не критично, конкурентам очки не отдал...такой Спартак еще не готов побеждать в абсолютно каждом матче, так что нормально, никакой паники!

      0
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      Рейтинг: +191

      KROFF 2 декабря 2016, 09:11

      Вспомнил такой фильм - "Отверженные", а глядя на это фото на ум приходит новый сюжет - "От.ё.....ы.е"

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > KROFF 2 декабря 2016, 09:17

      Воспаленное воображение )

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      Рейтинг: +22

      killerman77 2 декабря 2016, 09:02

      губошлеп все феерит...

      0
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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 2 декабря 2016, 09:01

      Не переборщили бы с радостями - не было бы и горя. Чемпионами себя почувствовали, приехали с аутсайдером сыграть...

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      Рейтинг: +7

      Петя128 2 декабря 2016, 08:36

      Глушак деб...л в месте и сливаем матчи чтобы потом Каррера запросил усиление т.е. бабки для распила.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 декабря 2016, 07:44

      У Глушака,лицо,прям переполнены интеллектом ))))

      2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 2 декабря 2016, 07:41

      Всё будет ок, Спартак чемпион!!!

      1
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 2 декабря 2016, 07:36

      Ты поц, Дэнис

      0
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