Самедов остался в запасе на матч с «Томью»

Тренерские штабы «Томи» и «Локомотива» огласили стартовые составы на сегодняшний матч 16-го тура РФПЛ. У железнодорожников в запасе остался полузащитник Александр Самедов.

«Томь»: Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков, Дроппа, Ковальчук, Бикфалви, Попов, Дудиев, Касьян.

Запасные: Мелихов, Тен, Яблонски, Осипов, Гвинейский, Баляйкин, Голышев, Кудряшов, Погребняк, Соболев.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев, Миранчук, Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Шкулетич, Галаджан, Самедов.

Матч по договоренности клубов пройдет в Москве, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.