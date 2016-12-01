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    Гончаренко ожидает стажировка в «Манчестер Сити»

    В руководстве «Уфы» заявили о намерении отправить главного тренера команды Виктора Гончаренко на стажировку в Англию. Специалист должен будет провести определенное время в «Манчестер Сити».

    «Мы отправили «Манчестер Сити» запрос, в котором попросили обозначить удобные для них даты прохождения стажировки в декабре. В ближайшие дни ждем ответа. Сколько дней продлится стажировка, зависит от «Сити», от того, какое у них видение», – заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2016 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 1 декабря 2016, 21:36

      И зачем Гончаренко оно надо. Он и так организовано воспитанный тренер и жизнью и практикой. Его результаты говорят сами за себя.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 декабря 2016, 21:11

      Значит Слуцкий не уйдет до конца декабря, а значит будет готовить команду на весну! А весной все забудется и не уйдет вообще!

      0
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      Рейтинг: +4621

      Бомбардиръ 1 декабря 2016, 19:35

      И потом армейцы скажут "Уфе" "спасибо"

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 декабря 2016, 18:40

      И после стажировки ждем его в ЦСКА.

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