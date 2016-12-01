Гончаренко ожидает стажировка в «Манчестер Сити»

В руководстве «Уфы» заявили о намерении отправить главного тренера команды Виктора Гончаренко на стажировку в Англию. Специалист должен будет провести определенное время в «Манчестер Сити».

«Мы отправили «Манчестер Сити» запрос, в котором попросили обозначить удобные для них даты прохождения стажировки в декабре. В ближайшие дни ждем ответа. Сколько дней продлится стажировка, зависит от «Сити», от того, какое у них видение», – заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.