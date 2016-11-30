Алонсо готов продлить контракт с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо готов продолжить выступление в нынешнем клубе.

«Я бы хотел остаться в «Баварии». Мои дела идут здесь хорошо, я и моя семья чувствуем себя в Мюнхене комфортно. Что касается будущего, то у меня пока нет конкретных планов. Сезон длинный, и мы еще обсудим с руководством клуба вопрос о продлении контракта», – приводит слова испанца Sport1.de.

Стоит отметить, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2017 года.