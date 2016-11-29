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  • Азмун: «У меня нет никаких предложений, но я хотел бы поиграть в Европе»

Азмун: «У меня нет никаких предложений, но я хотел бы поиграть в Европе»

29 ноября 2016, 13:59
5

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун подчеркнул, что его трансфер из «Рубина» в донскую команду был оформлен по всем правилам. Также игрок отметил, что в настоящее время не имеет предложений от других клубов. Напомним, ранее сообщалось об интересе к иранцу со стороны «Ливерпуля».

– Последние события, касающиеся вашего трансфера из «Рубина» в «Ростов», навели много шума в СМИ, что происходит?

– Ничего. У меня нет проблем, честное слово.

– Но казанцы продолжают настаивать, что вы подделали документы.

– Если бы они говорили правду, то ФИФА давно запретила бы мне играть, а если ФИФА разрешает, значит все в порядке. Они пишут в ФИФА, еще куда-то, но мне все равно.

– На вас это не давит?

– Нет. Для меня ничего из этого не имеет значения, я концентрируюсь на тренировках, на играх. Я знаю, что они делают это, потому что я им был нужен, и они хотели, чтобы я остался в «Рубине», но я ушел. Я понимаю, почему они так поступают, но у меня нет проблем с документами.

– Сейчас очень много слухов об интересе к вам со стороны «Ливерпуля», ПСВ, «Аякса».

– У меня нет никаких предложений. Если появится, я рассмотрю его, будь то «Ливерпуль» или любой другой клуб.

– А вам самому чего бы хотелось? Остаться в России или поехать в Европу?

– Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Азмун Сердар
Комментарии (5)
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vgarakh
1480417887
Сердар! Набирайся пока опыта, а Европа от тебя не уйдет.
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Тазит
1480428267
В зенит уйдет...
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Duken
1480430601
В украину це европу
Ответить
Dimonadze
1480430640
Окончательное решение будет принимать с Курбаном.
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