Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик». Адурис получил красную карточку

В рамках 13-го тура Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле переиграл «Атлетик» из Бильбао. В составе хозяев голами отметились Кевин-Принс Боатенг, Момо и Хонатан Виера. Гости ответили одним мячом, забитым с пенальти. Гол на свой счет записал Рауль Гарсия. Отметим, что форвард «Атлетика» Ариц Адуриц получил две желтые карточки и был удален.

Испания. Примера. 13-й тур

Лас-Пальмас – Атлетик – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Боатенг, 40; 2:0 – Момо, 50; 2:1 – Гарсия, 78 (с пенальти); 3:1 – Виера, 90.

Удаление: нет – Адурис, 74.

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