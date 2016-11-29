Быстров о Хави Гарсии: «Это не футбол, это что-то из кикбоксинга»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил о необходимости дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии за удар локтем хавбека краснодарцев Юрия Газинского. Напомним, в 15-м туре РФПЛ «быки» переиграли питерский клуб со счетом 2:1. Сам Быстров получил травму ребра.

– Вы находились в непосредственной близости от места столкновения Юрия Газинского и Хави Гарсии. Что произошло?

– Это не столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга. Если человек в прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был удалять испанца и назначать пенальти.

– Еще раз желаю здоровья Юрию Газинскому! И будем объективны: это как минимум желтая карточка и одиннадцатиметровый.

– Какая желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют хотя бы постфактум.

– Каково состояние Юрия Газинского?

– Виделись сегодня на базе. Нос сломан, лечат. Он парень сильный, придет в себя. Все будет хорошо.