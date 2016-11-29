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  • Быстров о Хави Гарсии: «Это не футбол, это что-то из кикбоксинга»

Быстров о Хави Гарсии: «Это не футбол, это что-то из кикбоксинга»

29 ноября 2016, 00:11
23

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил о необходимости дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии за удар локтем хавбека краснодарцев Юрия Газинского. Напомним, в 15-м туре РФПЛ «быки» переиграли питерский клуб со счетом 2:1. Сам Быстров получил травму ребра.

– Вы находились в непосредственной близости от места столкновения Юрия Газинского и Хави Гарсии. Что произошло?

– Это не столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга. Если человек в прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был удалять испанца и назначать пенальти.

– Еще раз желаю здоровья Юрию Газинскому! И будем объективны: это как минимум желтая карточка и одиннадцатиметровый.

– Какая желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют хотя бы постфактум.

– Каково состояние Юрия Газинского?

– Виделись сегодня на базе. Нос сломан, лечат. Он парень сильный, придет в себя. Все будет хорошо.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир Хави Гарсия Газинский Юрий
Комментарии (23)
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1bear
1480367965
...только не надо про локти-борьба была-девочкам на заметку...
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Lev Aleks
1480368268
гарсия пи..
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илья 009
1480368979
Гарсия тварь. Иди с Емельяненко играй в смешанные единоборства. Чистый пенальти и красная.
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mdu86
1480369704
Гнилое существо этот гарсия. Если бы это был единичный случай, а то он этим занимается чуть ли не в каждом матче... Сразу вспоминается случай, когда эта испанская рожа спровоцировала на удаление Тарасова: тот сидел на газоне, а это животное подошло и исподтишка наступило ему шипами на ногу... Жду не дождусь, когда это чмо накажут его же методами. Что он, что коста из Челси, не даром земляки
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Dammit
1480370432
Согласен полностью. Гарсия всегда был подлым футболистом и всегда играл исподтишка, не только в этом матче. Хотелось бы, чтобы таких футболистов дисквалифицировали навсегда. Но раз уж это невозможно, то, надеюсь, за этот удар его дисквалифицируют хотя бы матча на четыре.
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Мясной Упырь
1480385113
Согласен на четыре матча минимум. Но думаю оправдают.. этож зинит
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ДСА
1480386956
Нужно выпустить гарсию на 3 раунда против профессионального кикбоксера. Больше такого не повторится.
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alp
1480402770
что то свиновова разговорился
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С-Пб on-line
1480403070
Игровой момент чистой воды! Да, жёстко...да, нос сломан, но это игра в футбол сука, а не бадминтон
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