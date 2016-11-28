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    Рабочие завершили реконструкцию стадиона «Фишт»

    По информации официального сайта администрации Краснодарского края, рабочие завершили строительно-монтажные работы по реконструкции стадиона «Фишт». Ранее сообщалось, что объект должен был быть сдан в эксплуатацию 30 ноября.

    В ближайшее время в регионе будут возведены предыгровые и тренировочные площадки в Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж обязательных для проведения Кубка конфедераций временных сооружений планируется завершить к маю следующего года.

    Напомним, сочинская арена примет поединки группового раунда и один полуфинальный матч КК-2017. Кроме того, на ней состоятся игры группового этапа, а также одна встреча 1/8 финала и четвертьфинальный поединок чемпионата мира 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 19:16

      Красавцы ребятки! Был там на Олимпиаде, видел всё изнутри как участник церемонии открытия. Будет очень круто побывать на нём уже в качестве футбольного стадиона.

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