Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»

    Форвард «Баварии» Гарри Кейн порассуждал о том, что он до сих пор ничего не выиграл с новой командой.

    «Конечно, в начале сезона я ждал, что мы возьмем трофеи. Нам не удалось добиться желаемого в Бундеслиге и Кубке Германии, но Лига чемпионов – самый важный турнир.

    Я здесь на долгие годы, я приехал не просто на один сезон», – сказал Кейн.

    • Прошлым летом англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».
    • У него нет выигранных трофеев к 30 годам.
    • Мюнхенцы проиграли чемпионство «Байеру», а из Кубка вылетели от «Саарбрюкена» из 3-го дивизиона Германии.
    • В Лиге чемпионов «Бавария» борется с «Реалом» за выход в финал.

    Новости по теме
    Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти 2
    Кейн установил рекорд Бундеслиги 2
    Бундеслига. «Бавария» благодаря дублю Кейна победила «Айнтрахт» (2:1), «Лейпциг» – «Боруссию» Д (4:1)
    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Земля плоская
    1714572007
    Поздравляю всех с праздником - Мир, Труд, Май!!!
    Ответить
    FRZZ
    1714636216
    За то есть вероятность взять кубок ЛЧ, если повезёт.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+