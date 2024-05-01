Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн порассуждал о том, что он до сих пор ничего не выиграл с новой командой.
«Конечно, в начале сезона я ждал, что мы возьмем трофеи. Нам не удалось добиться желаемого в Бундеслиге и Кубке Германии, но Лига чемпионов – самый важный турнир.
Я здесь на долгие годы, я приехал не просто на один сезон», – сказал Кейн.
- Прошлым летом англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».
- У него нет выигранных трофеев к 30 годам.
- Мюнхенцы проиграли чемпионство «Байеру», а из Кубка вылетели от «Саарбрюкена» из 3-го дивизиона Германии.
- В Лиге чемпионов «Бавария» борется с «Реалом» за выход в финал.