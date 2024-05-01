Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Юрана

В «Пари НН» определились с кандидатурой нового главного тренера.

Вместо Сергея Юрана команду возглавит серб Саша Илич.

С балканским специалистом согласован контракт до лета 2025 года. В нем нет опции расторжения в случае вылета нижегородцев из РПЛ.

«Пари НН» идет на 11-м месте в чемпионате России с 28 очками в 26 турах.

Отрыв от зоны стыков – 2 балла.

46-летний Илич сейчас тренирует греческий «Атромитос».

Ранее он работал в софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.

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