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    Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Юрана

    В «Пари НН» определились с кандидатурой нового главного тренера.

    Вместо Сергея Юрана команду возглавит серб Саша Илич.

    С балканским специалистом согласован контракт до лета 2025 года. В нем нет опции расторжения в случае вылета нижегородцев из РПЛ.

    • «Пари НН» идет на 11-м месте в чемпионате России с 28 очками в 26 турах.
    • Отрыв от зоны стыков – 2 балла.
    • 46-летний Илич сейчас тренирует греческий «Атромитос».
    • Ранее он работал в софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.05.2024 17:00
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    Комментарии (16)
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    MazaiNN
    1714572828
    Ждём реакцию Мостового..
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    Desma
    1714573106
    Нижнему только Саши и не хватало.............
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    Дубина
    1714573178
    Удачи ему.
    Ответить
    andr45
    1714573467
    ГЛАДИЛИН « У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов!» Саша Илич тренировал Аль-Ахли, Раднички, Аль-Раед, Аль-Шорта, Аль-Кадисия Вместе с Аль-Кадисия занял ПЕРВОЕ место в чемпионате Саудовской Аравии (в первом дивизионе)
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    BRO_football
    1714573806
    А почему не Ивич? Денег не хватило?
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    Manilov
    1714574217
    Ну и неплохо. Дай Бог Нижнему остаться.
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    Алексей З
    1714574370
    Интересная ситуация , у нас уже аутсайдеры берут иностранных тренеров. Чем блдь Гершкович занимается, для чего учатся лицензию получают , раз такое дело ? Мостовой выходит прав , херли зря время и деньги тратить.
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    diamondfan
    1714574999
    Это кто такой?
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1714582530
    Непонятно, что с Юраном произошло,после перерыва зимнего,Нижний не узнать было.Хотя может он спринтер в тренерском ремесле, с десяток матчей может мотивировать, а дальше все валится из рук. Про тренера Илича ничего не знаю, но пусть Нижний останется в вышке
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    Zapolyarnic
    1714589179
    Для футбола Нижний это проклятое место, выше шестого не поднимались. То же самое в Тольятти, смонтируй конвейер для выпуска мерседесов, на выходе все равно тазик. Так что пора в ФНЛ. Нам бы с Торпедо разобраться, каждый сезон коту под хвост. Юрана никто слушать не хотел, Кержакова швырнули, теперь разь#быватесь руководители региона.
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