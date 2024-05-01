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    Хвича озвучил «Наполи» свои требования по зарплате

    Стало известно, сколько Хвича Кварацхелия хочет зарабатывать в «Наполи» в случае продления контракта.

    Футболист через своего агента Мамуку Джугели запросил у клуба зарплату в размере 5 миллионов евро в год чистыми + бонусы.

    Сейчас грузинский вингер получает около 1 миллиона евро. Неаполитанцы готовы поднять его оклад до 4-4,5 млн евро.

    Переговоры о заключении нового соглашения планируют завершить до старта Евро-2024 (14 июня).

    • В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 42 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.05.2024 16:51
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    Комментарии (14)
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    FRZZ
    1714572379
    Не хило хочет грузин.
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    Desma
    1714572859
    Ка бы Хвичу с такими запросами не отправили обратно в Батуми.
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    гууд
    1714573376
    5 лямов и вертолет!))))
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    Manilov
    1714574407
    А я бы Реалу продал. Или кто там его хочет. Хвича игрок куража, т.е. одного сезона
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    Виктор56--google
    1714576732
    Пускай платят, или до свидания...
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    qwertyйцукен
    1714577920
    Хвича получает 1 млн евро в год – меньше 17 игроков «Наполи». Лидирует Осимхен с 4,5 млн---сказали в спортс.точка ру
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    ZeBolotny
    1714585373
    Надо продавать этого "звездуна" и брать кого-то без звёздной болезни!
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    bulls27
    1714594801
    Фигово играет . Одни ошибки . Скоро он кончится !!
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