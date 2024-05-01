Хвича озвучил «Наполи» свои требования по зарплате

Стало известно, сколько Хвича Кварацхелия хочет зарабатывать в «Наполи» в случае продления контракта.

Футболист через своего агента Мамуку Джугели запросил у клуба зарплату в размере 5 миллионов евро в год чистыми + бонусы.

Сейчас грузинский вингер получает около 1 миллиона евро. Неаполитанцы готовы поднять его оклад до 4-4,5 млн евро.

Переговоры о заключении нового соглашения планируют завершить до старта Евро-2024 (14 июня).

В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?