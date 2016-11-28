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  • Менса: «Смолов – один из лучших игроков, против которых мне приходилось играть»

Менса: «Смолов – один из лучших игроков, против которых мне приходилось играть»

28 ноября 2016, 17:17
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Защитник «Анжи» Джонатан Менса назвал футболистов, противостоять которым ему было тяжелее всего на футбольном поле. Помимо таких звезд, как Месут Озил, Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани, в свой список ганец внес и нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Кто самый сложный игрок, против которого вам приходилось играть?

– Месут Озил. Очень умный футболист. Он полностью контролирует мяч. Еще Златан Ибрагимович, Кавани. В России топ-бомбардир – Смолов. Недавно Гана играла против России, и он нам забил. Думаю, сейчас он лучший в российском чемпионате.

– Что случилось в 2015 году, когда оказалось, что вы стали игроком «Эвиана», еще будучи футболистом «Удинезе»?

– Ну да, «Эвиан» должен был заплатить «Удинезе» за меня, но почему-то этого не случилось. А я думал, что перешел как свободный агент, но потом состоялось расследование ФИФА, которое показало, что все было не так. И у меня были потом проблемы. Я не играл четыре месяца.

– Как вы отреагировали?

– Я был растерян – что я буду делать, если мне запрещено играть? Потом я смирился, потому что мог хотя бы тренироваться. Коллеги меня поддерживали все время, это помогло. Я тренировался с командой, но не мог принимать участия в матчах. Я был полон сил, но никак не мог помочь своей команде в важных матчах. Было очень тяжелое время. Да, я осознавал, что сделал ошибку, но я за нее и расплатился.

– Каково это – играть против Ибрагимовича?

– Ох, он был очень хорош во всех командах. В Италии, в Голландии, во Франции. Не считая «Манчестер Юнайтед», сейчас там ему пока сложно, как кажется. Он великий игрок, и поэтому играть против него и страшно, и непросто. Но «Эвиан» выиграл у «ПСЖ» – 2:0, и Ибрагимович был просто в бешенстве. Златан – всегда Златан. Он пытался тогда что-то сделать, не получалось, и он кричал на все, что движется: «Fuck off!» и все в таком духе. Вообще, тогда наш тренер сыграл огромную роль, он сказал нам: «Вы точно такие же, как они: у вас есть две ноги, две руки. Они не звезды. Играйте». И это очень мотивировало. Вообще Паскаль Дюпра – очень хороший специалист. Он сейчас и в «Тулузе» творит чудеса.

Полное интервью с Менса вы можете прочитать в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар Смолов Федор Менса Джонатан
Комментарии (1)
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ivanthebest
1480344872
Дюпра очень крутой мотиватор, далеко пойдёт. Одно только его наставление с родственниками игроков перед важнейшим матчем чего стоит. Тогда в раздевалке буквально все плакали и готовы были выйти и порвать соперника.
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