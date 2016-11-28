«Краснодар» обратился в КДК по поводу действий Гарсии

«Краснодар» обратился в КДК РФС с письмом, в котором попросил рассмотреть эпизод встречи 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). На 80-й минуте матча хавбек сине-бело-голубых Хави Гарсия в борьбе ударил локтем в лицо полузащитника «быков» Юрия Газинского, который после этого в течение нескольких минут находился без сознания. Кроме того, игрок «горожан» получил перелом носа в результате данного инцидента.

«Мы направили письмо в КДК», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.