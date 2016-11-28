Тимощук может стать одним из тренеров «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может продолжить карьеру в петербургском клубе. Речь идет о месте в штабе нынешнего главного тренера команды Мирчи Луческу.

Сообщается, что в начале следующего года 37-летний футболист пройдет обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины для получения тренерской лицензии PRO, позволяющей работать в клубах РФПЛ.

Текущий год Тимощук отыграл в составе «Кайрата», который покинул по завершении срока соглашения. По информации источника, украинец провел встречу с Луческу после поединка «Зенита» в пятом туре Лиги Европы с тель-авивским «Маккаби» (2:0). Напомним, что игрок выступал под руководством румынского специалиста в донецком «Шахтере».