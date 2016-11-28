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Тимощук может стать одним из тренеров «Зенита»

28 ноября 2016, 15:30
5

Экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может продолжить карьеру в петербургском клубе. Речь идет о месте в штабе нынешнего главного тренера команды Мирчи Луческу.

Сообщается, что в начале следующего года 37-летний футболист пройдет обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины для получения тренерской лицензии PRO, позволяющей работать в клубах РФПЛ.

Текущий год Тимощук отыграл в составе «Кайрата», который покинул по завершении срока соглашения. По информации источника, украинец провел встречу с Луческу после поединка «Зенита» в пятом туре Лиги Европы с тель-авивским «Маккаби» (2:0). Напомним, что игрок выступал под руководством румынского специалиста в донецком «Шахтере».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (5)
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prtcs
1480342452
Он все время рвался на "восточный фронт". Пускай попробует.
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Lexa_Lexa
1480343488
А кто же Украину тренировать будет после Шевы
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kotmyshka
1480344008
Нужен Валуев...
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Ailend
1480345971
сейчас негатива в коменты "на кидают" ...
____________________________________________
Успехов ему в тренерской работе, надеюсь все получится.
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vladimir-7
1480347008
Тогда "Зенит" нужно переименовать в "Интер С-П".
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