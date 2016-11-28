Пока КДК не имеет основания для возбуждения дела против Гарсии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет в настоящее время не имеет основания для возбуждения дела против полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Напомним, вчера в поединке 15-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Краснодаром» (1:2) испанец в борьбе ударил локтем в лицо хавбека «быков» Юрия Газинского, лишив последнего сознания на несколько минут и сломав ему нос. Сегодня гендиректор краснодарцев Владимир Хашиг заявил, что Гарсия должен понести наказание за свой поступок.

«На данный момент у КДК нет оснований для возбуждения дела. Почему? Мы не имеем ни рапорта инспектора по данному вопросу, ни объяснений судьи, ни заявления «Краснодара». Если Контрольно-квалификационная комиссия завтра придет к выводу о том, что имело место быть нарушение правил, то мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Или если сегодня получим заявление от «Краснодара», это тоже является основанием для того, чтобы рассмотреть эпизод на заседании КДК», – сказал Григорьянц.