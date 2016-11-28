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  • Гендиректор «Краснодара»: «Гарсия должен ответить за свою грубость»

Гендиректор «Краснодара»: «Гарсия должен ответить за свою грубость»

28 ноября 2016, 12:13
17

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подчеркнул, что хавбек «Зенита» Хави Гарсия должен понести наказание за свой поступок в матче 15-го тура РФПЛ. На 80-й минуте встречи между «быками» и сине-бело-голубыми (2:1) испанец в борьбе в собственной штрафной площади ударил полузащитника Юрия Газинского локтем в лицо, после чего тот на несколько минут потерял сознание. Позже стало известно, что в том эпизоде игрок «горожан» получил перелом носа.

«Грубость должна быть наказана. В ближайшее время клуб озвучит свою позицию по эпизоду с Газинским и Хави Гарсией», – сказал Хашиг.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Хави Гарсия Газинский Юрий
Комментарии (17)
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Chernyi Lis
1480325395
а по нему почему нет кдк???
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sochi-2013
1480325829
Если по правилам КДК- 6 игр дисквалификации.
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Непутриот
1480326248
Наши судьи-это самое отвратное, что есть в российском футболе! Полное и беспросветное дерьмо!!! Жаль тренеров и игроков!!!
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Мясной Упырь
1480327229
надо кинуть в кдк на расбор это дело не должно остаться безнаказаным , Гарсия должен отдохнуть за грубость 2-4 матча
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Krasnodar 123
1480329660
СКАЖУТ -СУДЬЯ ДАЕТ ПОИГРАТЬ, СУДЬЯ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК, ОШИБАЕТСЯ, ИГРОВОЙ ЭПИЗОД И Т.Д. И Т.П. ЕСЛИ БЫ НАШ ИГРОК ТАК РУБАНУЛ ДЗЮБУ- ВОТ ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО!
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Gullit 76
1480330219
Ещё раз просмотре эпизод - Гарсия выпрыгивает и не глядя размахивает локтями вокруг себя.Вообще-то это явный фол. 3 матча дискв как минимум(как и вернлбуму)
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Шейник
1480331858
дисквалифицировать Гозинского...Гарсия локоть повредил
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oyabun
1480333460
Это ж Зенит! КДК может отменить у них красную карточку как сделали недавно. А вот в таком случае, когда игрок не понес заслуженного наказания, будут действовать по принципу "понять и простить". Никаких санкций не будет, вот увидете.
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woyser
1480336438
Ну, сломал нос. Бывает.
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Аскорбин
1480338315
второй гол был забит с положения офсайт,мало того что защитали, и еще на Гарсию катите.
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