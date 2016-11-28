Гендиректор «Краснодара»: «Гарсия должен ответить за свою грубость»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подчеркнул, что хавбек «Зенита» Хави Гарсия должен понести наказание за свой поступок в матче 15-го тура РФПЛ. На 80-й минуте встречи между «быками» и сине-бело-голубыми (2:1) испанец в борьбе в собственной штрафной площади ударил полузащитника Юрия Газинского локтем в лицо, после чего тот на несколько минут потерял сознание. Позже стало известно, что в том эпизоде игрок «горожан» получил перелом носа.

«Грубость должна быть наказана. В ближайшее время клуб озвучит свою позицию по эпизоду с Газинским и Хави Гарсией», – сказал Хашиг.