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    Калачев продлил контракт с «Ростовом» до 2018 года

    «Ростов» заключил новое соглашение с 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым. Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне.

    «Новый договор с Калачевым подписан летом этого года. Контракт был заключен сроком на два года, то есть его действие заканчивается летом 2018 года. Никаких проблем в переговорном процессе между футболистом и клубом не возникло», – рассказал бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.

    Ранее свои соглашения с «Ростовом» продлили нападающий Александр Бухаров и полузащитник Кристиан Нобоа. Также клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с голкипером Сосланом Джанаевым и еще одним полузащитником – капитаном команды Александром Гацканом. Контракты обоих истекают летом 2017 года.

    Источник: Известия

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    28.11.2016 10:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 28 ноября 2016, 14:33

      Это отлично!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 28 ноября 2016, 14:00

      Отличная новость! Значит поиграет еще на новом стадионе!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 ноября 2016, 13:23

      Красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      zarsm 28 ноября 2016, 12:31

      Терминатор!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 ноября 2016, 11:54

      Отлично,успехов в дальнейшем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 28 ноября 2016, 11:51

      МОЛОДЧИНА!!!ВОТ С КОГО НАДО БРАТЬ ПРИМЕР!

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 ноября 2016, 11:38

      системообразующий игрок, универсал! еще ни одному гранду кровь попьет!

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 28 ноября 2016, 11:38

      Несмотря на возраст Калачёв демонстрирует хороший уровень игры. Респект)))

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 ноября 2016, 10:42

      Хорошая новость. Тимоха один из лучших на поле.

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