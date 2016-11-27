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    Газинский: «Краснодар» ничуть не слабее «Зенита»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своих ожиданиях от матча 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (27 ноября). Напомним, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Нам нужно абстрагироваться от того, кто нам будет противостоять. Не надо думать, мол, мы встречаемся с «Зенитом», а это один из лидеров Чемпионата России, очень опасный соперник. Мы ничуть не слабее, у нас тоже хорошая команда, мы играем дома, при своих болельщиках и должны стремиться только к победе! Все в наших руках – как сыграем, таков и будет исход матча.

    На теоретическом занятии наш главный тренер подробно расскажет, как действовать против петербуржцев, и мы, выйдя на поле, приложим все усилия, чтобы победить», — сказал футболист.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    27.11.2016 10:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 27 ноября 2016, 16:24

      Посмотрим, проверим.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > super.zenitchik 28 ноября 2016, 09:11

      Ну вот и посмотрели)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 16:12

      А кто говорит, что слабее? Вопрос в другом: с каким настроем "джентельмены" выйдут на игру с Зенитом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      realitys 27 ноября 2016, 15:04

      Чтобы не говорили, но в этом матче победит тренер. Только грамотный разбор соперника и точечный удар по его слабым местам обеспечит победу. Футболисты равны. Если Краснодар проиграет дома, то это будет железобетонный повод для поиска нового тренера.

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 27 ноября 2016, 14:13

      Да будет сегодня жара в Краснодаре!

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 27 ноября 2016, 13:51

      Краснодар без Смолова, НИЧТО! Это показала их игра пока он был травмирован.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 ноября 2016, 13:47

      Быкам бы такие фин возможности

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 ноября 2016, 13:34

      Буду болеть за вас в этой игре.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 27 ноября 2016, 13:19

      Быки вперед!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7880

      BarStep 27 ноября 2016, 13:19

      То, что у вас хорошая команда - спору нет, но ставить знак равенства с Зенитом - это занятие аутотренингом. Ну что же, тренируйтесь... игра покажет. То, что ваш главный тренер расскажет как действовать, - сомневаюсь..., как то не то пошло у вас после Кононова..., может следует вернуть?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 ноября 2016, 13:05

      Встреча должна быть крайне интересной, как по игре, так и по результату. Удачи всем

      1
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