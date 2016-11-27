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    Глушаков: «Надо побеждать. По 1:0, по 1:0, тихой сапой»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0).

    «В Грозном всегда тяжело играть, есть какая-то психологическая нагрузка. Знали, что давно не выигрывали, надо было прервать эту серию.

    Если бы забили в первом тайме, было бы легче. У Попова был момент, у меня. Не ожидал, что Городов прочитает момент, выйдет к линии штрафной и перехватит мяч. Мы в Грозном часто выигрывали по итогам первого тайма, но почти всегда пропускали во втором, а потом «Терек» зажигал. Сегодня традиция не продолжилась», – сказал Глушаков.

    Также футболист прокомментировал работу арбитров.

    «О судействе не хочу разговаривать. Судил как судил, нормально. Сегодня все старались и хорошо сыграли. Кого-то отдельно не хотел бы выделять. Не было той свежести, которая была в последних матчах».

    По мнению Глушакова, результаты конкурентов не имеют для «Спартака» значения.

    «Следили ли за встречей ЦСКА с «Рубином»? Смотрели, знали, но нам их результаты не важны, у нас игра с «Тереком» была впереди. Самим надо побеждать. По 1:0, по 1:0. Тихой сапой».

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.11.2016 00:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      Наш 27 ноября 2016, 10:36

      Потом вот такие наши чемпионы выходят в ЛЧ и катятся колбаской по Малой Спасской аж мимо ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2016, 07:39

      Правильно Денис, с чуством, с толком, с расстановкой. А игра уже приходит и не с самым сильным составом.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 ноября 2016, 02:48

      По 1-0 скромнова -то для чемпионства , но и так бывает

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > нейтральныйкакникто 27 ноября 2016, 09:06

      Вовсе не скромно, тем более на выезде, тем более что на спартак у всех команд и так повышенный настрой а когда спартаак на 1ом месте настрой еще больше, поэтому все оставшиеся игры будут очень сложные, так что по 1:0 так по 1:0 зато стабильно

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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:51

      Ден, так держать!!!!

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 27 ноября 2016, 00:12

      это не долго продлиться, ждуите. Спаму 2е место.

      -2
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma > fortune-bva 1 декабря 2016, 21:59

      Первый краснодар

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 ноября 2016, 00:08

      Глушаков это похороны!

      3
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