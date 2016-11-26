Селихов: «Переход в «Спартак»? Сбылась мечта маленького мальчика»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов заявил, что выступать за «Спартак» было его детской мечтой. Напомним, ранее вратарь подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. К красно-белым футболист присоединится 6 декабря, когда соглашение вступит в силу.

«Кто-то рад моему переходу в «Спартак», кто-то – нет. Совершилась моя мечта. «Спартак» – это «народная» команда. Можно сказать, что сбылась мечта маленького мальчика. Я с детства болел за «Спартак». Переговоры шли где-то неделю. Меня спросили, готов ли я к переходу. Я сказал, что готов», – сказал Селихов в эфире телеканала «Наш футбол».