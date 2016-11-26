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    Глушаков: «Трехочковый отрыв не показатель. Это как зубы почистить»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о турнирных перспективах команды после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0).

    «Мы готовы бороться за первое место, но пока не стоит говорить о чемпионстве, в команде никто об этом не думает. У нас сейчас сумасшедшая самоотдача. Наверное, поэтому нам где-то фартит. Оттуда видно, как ты работаешь, и эта работа воплощается в победы. Как говорится, везет сильнейшим.

    Сегодня чуть порадовались, а завтра уже будем готовиться к игре с «Крыльями Советов». Трехочковый отрыв – не показатель. Если бы отрыв был в 20 очков – другое дело. А три очка – это что? Как зубы почистить.

    Оборона начинается с атаки. Надо выделять не только защитников, а всю команду. Только так клуб может добиваться успехов.

    Легче ли нам без выступления в других турнирах? Мы ведь не специально вылетели. Наоборот, расстроились. Может, из-за этого нам где-то проще, но мне, например, лучше играть две игры в неделю, чем тренироваться. Это и интереснее, и время летит быстрее. Если бы вы знали, как мы тренируемся, бегаем», – сказал Глушаков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 21:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +664

      Небесная 26 ноября 2016, 22:56

      Специально вылетели, чтоб полегче было, чё ты зубы нам заговариваешь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      credo79 26 ноября 2016, 22:52

      краснодар вперед)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 26 ноября 2016, 22:49

      с победой КБ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 26 ноября 2016, 22:25

      Причем игра в двух турнирах зеньки, такие команды должны играть постоянно две игры в неделю, а если не нравится, то пусть урежут зарплату раза в три. Мастера ёли пали.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 ноября 2016, 22:25

      завтра будет уже 6 очков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > карасевщина 26 ноября 2016, 22:34

      На клык тебе вернется.

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 26 ноября 2016, 22:17

      зенит борется в двух турнирах, вот показатель... и то что вы вылетели и идете на чемпионство не показатель... смотри денис европу!!! как раз таки ты зубы почистить успеваешь)))

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 ноября 2016, 21:57

      Сыграли хорошо, без мандража и суеты, почти без тупого отбоя, иногда проскакивает отскакивание мяча при приеме. Молодцы, игра есть. При том что Терек не выглядел пацанами.

      2
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      Рейтинг: +12

      tteshka81 26 ноября 2016, 21:40

      1:0, исправьте

      0
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      Рейтинг: +7880

      BarStep > tteshka81 26 ноября 2016, 22:01

      Да ладно, не обращай внимание - все уже привыкли...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 ноября 2016, 21:30

      Завтра кранодар накажет немытых и будет 6. Сейчас главное крыльям и рубину не проиграть как минимум.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > карасевщина 26 ноября 2016, 22:33

      наказывалка коротка, отъебем в 4 раз подряд.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ardenn 27 ноября 2016, 13:16

      Чмо твой отец,

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 26 ноября 2016, 21:26

      все еще будет, и перерыв , и весенняя часть

      -2
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      Рейтинг: +6913

      батог > карасевщина 26 ноября 2016, 22:00

      Нагнутся что ли?

      0
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