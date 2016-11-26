Карпин: «Кубок конфедераций – это непонятно что, непонятно для чего»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на матч!» заявил, что считает Кубок конфедераций незначительным турниром.

«Кубок конфедераций для меня – это непонятно что, непонятно для чего. Те же немцы сказали, что приедут молодежным составом. Для нашей команды это контрольные матчи, для всех остальных – товарищеские», – сказал Карпин.

Напомним, сборная России попала в одну группу с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.