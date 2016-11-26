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    Карпин: «Кубок конфедераций – это непонятно что, непонятно для чего»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на матч!» заявил, что считает Кубок конфедераций незначительным турниром.

    «Кубок конфедераций для меня – это непонятно что, непонятно для чего. Те же немцы сказали, что приедут молодежным составом. Для нашей команды это контрольные матчи, для всех остальных – товарищеские», – сказал Карпин.

    Напомним, сборная России попала в одну группу с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 20:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 8 декабря 2016, 15:19

      может он и прав с учетом длинного календаря игрокам и отдыхать то не когда это я не про наших они и так 3 месяца не играют зато все бедные устают особенно деньги с мешками таскать

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 27 ноября 2016, 13:19

      Валера,ты же сам сказал,что для нас это контрольные матчи.Разве это плохо? Очень сильное решение-организовать Кубок Конфедераций у нас. Отличная репетиция для организаторов ЧМ и отличная практика для нашей сборной.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > yorgenbarenz 27 ноября 2016, 16:06

      Отличная практика против молодежки Германии? Хотя и победа над этим соперником под большим вопросом!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 27 ноября 2016, 06:14

      ну как без Валерика, надо же свое слово вставить ...

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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 ноября 2016, 04:58

      Почти угадал с группой, только вместо Австралии Новая Зеландия) В общем нормальная группа!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 ноября 2016, 21:24

      Все лучше чем товарники гонять

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