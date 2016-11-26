Балай рассчитывает стать лучшим бомбардиром РФПЛ

Нападающий «Терека» Беким Балай перед началом поединка 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0, первый тайм) отметил, что рассчитывает закончить нынешний сезон во главе гонки бомбардиров. На данный момент в активе 25-летнего албанца восемь забитых мячей, и он идет вторым после форварда «Краснодара» Федора Смолова, забившего на один гол больше.

«Я надеюсь, что сохраню за собой лидирующую позицию до конца чемпионата. Что я чувствую? Я – нападающий, это моя обязанность. Думаю, забью еще несколько мячей и останусь лидером в споре бомбардиров.

Ставлю ли я задачу стать лучшим бомбардиром? Это происходит само собой. Каждый нападающий хочет забить как можно больше голов», – подчеркнул Балай в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».