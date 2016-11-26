Миранчук, Самедов и Майкон сыграют с первых минут против «Урала»

«Локомотив» и «Урал» назвали составы, в которых они выйдут на матч 15-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Самедов, Касаев. Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Игнатьев, Михалик, Ндинга, Коломейцев, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

«Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Павленко, Чантурия, Ставпец, Павлюченко, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков, Конате, Щербаков.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени.