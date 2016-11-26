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    Брызгалов: «Буду рад, если вдруг забью «Спартаку»

    Защитник «Терека» Сергей Брызгалов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 15-м туре РФПЛ. Футболист отметил, что бы бы рад забить своей бывшей команде.

    «В команде все понимают, что «Спартак» – это серьезный раздражитель! Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжении всей игры. Цена ошибки довольно велика.

    Я игрок оборонительного плана, и в игре мне представляется мало шансов для того, чтобы отличиться. Но если вдруг забью, буду рад», – заявил Брызгалов.

    Источник: Известия

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    26.11.2016 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 ноября 2016, 16:26

      удачи тебе и Тереку в этой игра и в дальнейшем тоже!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 ноября 2016, 12:42

      Клоун-как был ни чем ,так и остался ни чем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 ноября 2016, 12:15

      Он вообще не играет

      1
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      Рейтинг: +7880

      BarStep 26 ноября 2016, 12:01

      Острословы блин, - читайте тексты, а не только заголовки к ним...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 26 ноября 2016, 11:17

      Бездарный игрочишка!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 26 ноября 2016, 11:09

      мечтатель

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      Рейтинг: +382

      лёха72 26 ноября 2016, 11:07

      а если вдруг не забьёшь.будешь не рад.смешно

      1
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