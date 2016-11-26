«Фламенго» готов заплатить ЦСКА за Витиньо 6 миллионов

«Фламенго» намерен подписать нападающего ЦСКА Витиньо, выступающего на правах аренды за «Интернасьонал».

Flamengo Ate Morrer сообщает, что клуб готов заплатить за игрока 5–6 миллионов евро. При этом агент футболиста Мигел Гоэс назвал информацию о переходе своего клиента во «Фламенго» слухами и заявил, что Витиньо ожидает предложения от «Интернасьонала», который имеет приоритетное право выкупа форварда.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл 26 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.