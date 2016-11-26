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    «Фламенго» готов заплатить ЦСКА за Витиньо 6 миллионов

    «Фламенго» намерен подписать нападающего ЦСКА Витиньо, выступающего на правах аренды за «Интернасьонал».

    Flamengo Ate Morrer сообщает, что клуб готов заплатить за игрока 5–6 миллионов евро. При этом агент футболиста Мигел Гоэс назвал информацию о переходе своего клиента во «Фламенго» слухами и заявил, что Витиньо ожидает предложения от «Интернасьонала», который имеет приоритетное право выкупа форварда.

    В нынешнем сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл 26 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 01:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 11 декабря 2016, 13:06

      Отправлять даже за миллион и то много за этого покойника

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 1 декабря 2016, 11:46

      пока дают, нужно продавать

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 29 ноября 2016, 11:45

      а больше никто и не даст надо продовать пока дают

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 ноября 2016, 11:34

      Надо отдавать . Авось за 5-6 лямов смогут какого-нибудь нового Мусу или Думбию найти.

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 26 ноября 2016, 11:37

      а купили за копейки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 ноября 2016, 10:58

      Источник не тот!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 10:15

      удивительные цифры. Бразильцы всегда пытаются подешевле купить, а тут прям 6 млн. Хорошая цена. Вот только один вопрос: "Сколько за него заплатил ЦСКА?"

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > Joko21 26 ноября 2016, 10:26

      10 лямов, но в нынешней ситуации, мне кажется, Гинер легко продаст его за озвученную сумму

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Чермындыр 26 ноября 2016, 14:30

      спасибо за информацию))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 26 ноября 2016, 09:48

      норм ценник чё.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 ноября 2016, 09:25

      продавать! за Странсберга еще миллион получать и покупать достойного нападающего!

      0
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      Рейтинг: +4475

      Snek > Cant Stop 26 ноября 2016, 10:29

      Чалов чем не достоин оказался?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2016, 09:13

      Если сам Витиньо играть в России не хочет, то нужно продавать, но за сумму
      не меньше, чем сколько на него затрачено+определённую выгоду для ЦСКА.

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > vladimir-7 26 ноября 2016, 09:23

      Согласен))10-ку)

      1
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