РФПЛ. «Уфа» одержала первую домашнюю победу, выиграв у «Оренбурга»

В поединке 15-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле с минимальным счетом одолела «Оренбург» – 1:0. Первую домашнюю победу в сезоне уфимцам принес Ондрей Ваньек, отличившийся на 39-й минуте встречи.

Благодаря этому успеху команда Виктора Гончаренко набрала 22 очка и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Гости остались на 12-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Уфа – Оренбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ваньек, 39.

Незабитый пенальти: Ваньек, 39.

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев (Кротов, 73), Стоцкий, Безденежных, Ваньек (Марсиньо, 80), Игбун.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев (Шогенов, 72), Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63).

Предупреждения: Сысуев, 20; Игбун, 44 – Полуяхтов, 38; Афонин, 44; Воробьев, 90.

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