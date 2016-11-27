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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Уфа - Оренбург

25.11.2016, Пятница, 17:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 15 тур Уфа - Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
32 тур
14 апреля, понедельник 16:30 Уфа 1:0 Оренбург
14 тур
16 сентября, понедельник 17:00 Оренбург 0:0 Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
22 тур
4 октября, понедельник 16:00 Уфа 0:3 Оренбург
10 тур
4 июля, воскресенье 17:00 Оренбург 3:0 Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 16:00 Оренбург 1:0 Уфа
8 тур
2 июня, вторник 17:00 Уфа 3:1 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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