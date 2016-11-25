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    Щербаченко: «За такой пенальти Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца»

    Российский специалист Федор Щербаченко подверг критике решение судьи Владимира Москалева назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

    «Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков «Оренбурга» и «Уфы». Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение», – сказал Щербаченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +176

      gencha19 25 ноября 2016, 20:38

      Там мяча и в помине не было.А пенальти и подавно.

      0
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      Рейтинг: +78

      229728905 25 ноября 2016, 20:10

      То есть можно с центра поля зарядить в штрафную, споткнуться там и будет пенальти? И не важно мяч долетит туда или вылетит за пределы поля. Мяч же летел в штрафную. Нечего возмущаться)))

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 25 ноября 2016, 20:02

      Чистое пенальти,чего возмущаться !

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > опус 2 25 ноября 2016, 21:13

      Чистое пинальтие...

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Тазит 25 ноября 2016, 22:44

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      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 ноября 2016, 19:35

      Да, в каждом матче таких момент до.. и больше! Так, чтобы отучить футболистов от "классической борьбы"! Нужно в каждом матче такие случаи фиксировать! Что-то никто не возмущался, когда Гацкан уложил немца таким способом и Бавария пробивала пеналь! В Европе уже давно за такое штрафуют, а у нас все боятся! Это же борьба!!!!!! Да, борьба, но классическая! А я хочу смотреть футбол!

      -1
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      Рейтинг: +78

      229728905 25 ноября 2016, 19:29

      Мяча не было у игрока, который упал. За что пенальти?

      -3
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 25 ноября 2016, 18:54

      "Большой" специалист, видимо, этот Щербаченко, если здесь пенальти не увидит разве что слепой.

      2
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