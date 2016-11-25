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    Исинбаева: «Может, сборная России раскроется в игре со сложным соперником»

    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций-2017, в которой она примет участие. Известная легкоатлетка пожелала получить сборной России в соперники сильные команды.

    «Как зритель и любитель футбола со стороны могу сказать, что чем сильнее соперник, тем интереснее игра для нашей сборной. Возможно, из-за этого будет сложнее пробиться, но с другой стороны — это подарит национальной команде колоссальный опыт. Может быть, в игре со сложным соперником они раскроются, а с более скромным станут действовать уверенно. Желаю всем удачи и уверенности в своих силах», – заявила Исинбаева.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2016 16:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2231

      river31 25 ноября 2016, 21:53

      Хотелось бы верить, что раскроются, но что-то я "очкую", как бы совсем не закрылись...

      1
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      Рейтинг: +127

      2238331 25 ноября 2016, 18:10

      Да для них сейчас 54 команды, стоящие выше в рейтинге - это сложные соперники. Особенно Буркина Фасо и Конго, блин! Они вот только от дна оттолкнутся и обязательно раскроются!))))))

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 ноября 2016, 18:09

      У Бердыева могло бы получиться

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      Рейтинг: +127

      2238331 > roman230582 25 ноября 2016, 18:14

      Не факт! Сборная любого сожрет. К тому же он в Ростове еще не все сказал, дайте человеку доработать!)))))

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