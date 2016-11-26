Примера. «Малага» и «Депортиво» забили на двоих семь голов

В матче 13-го тура Примеры «Малага» на своем поле вырвала победу над «Депортиво». У гостей дублем отметился Селсо Боргес.

Благодаря этому успеху «Малага» набрала 19 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Депортиво» расположился на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Малага – Депортиво – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Боргес, 3 (с пенальти); 1:1 – Сантос, 21 (с пенальти); 2:1 – Рамирес, 40; 3:1 – Сантос, 56; 3:2 – Андоне, 72; 3:3 – Боргес, 81; 4:3 – Онтиверос, 90+2.

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