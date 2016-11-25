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    Призовой фонд Кубка конфедераций-2017 составит 20 миллионов

    Общий призовой фонд Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году, составит 20 миллионов долларов.

    Победитель турнира получит 4,1 миллиона, серебряный призер – 3,6 миллиона, команда, занявшая третье место, – 3 миллиона. Полуфиналистам достанутся призовые в размере 2,5 миллиона. Сборные, которые не смогут преодолеть групповой этап, получат по 1,7 миллиона.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Жеребьевка турнира состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.11.2016 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 25 ноября 2016, 16:29

      анжи чемпион

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 ноября 2016, 16:10

      Наши договорятся с будущим победителем слить матч и получат откат))

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