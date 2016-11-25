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    Олег Иванов: «Спартак» – самый принципиальный соперник для всех команд РФПЛ»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча пройдет 26 ноября в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.

    — «Спартак» можно назвать принципиальным соперником для «Терека»?

    — «Спартак» — самый принципиальный соперник для всех команд в чемпионате России. Так было всегда. То же самое можно сказать, к слову, и о ЦСКА с «Зенитом».

    — Тот «Спартак», который мы видим сейчас, — самый сильный «Спартак» на вашей памяти?

    — Конечно, команда, которая идет на первой строчке в турнирной таблице, не может быть слабой. Красно-белые показывают хороший футбол в текущем сезоне, добиваются положительного результата практически в каждой игре. Но чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыграть. Вот в субботу и посмотрим.

    — Какие ожидания от предстоящего поединка с красно-белыми?

    — Все футболисты «Терека» настроены только на положительный исход встречи. Безусловно, игра будет сложной для нас, но непросто придется и «Спартаку». Матч пройдет в Грозном, и наши болельщики будут оказывать нам серьезную поддержку. В Грозном умеют болеть. Мы сделаем все, чтобы добиться нужного результата.

    Источник: Известия

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    25.11.2016 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +415

      radga 25 ноября 2016, 15:43

      «Спартак» — самый принципиальный соперник для всех команд в чемпионате России. Так было всегда. К это хочу добавить - так было, так есть и надеюсь так будет всегда!!!!

      1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 14:47

      А пущай на поле выйдут Кадыров и Федун,
      Я думаю никто из них не бздун.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 ноября 2016, 13:53

      А Томь что?Очки не нужны?
      Источник:Игроки Спартака получат огромные премиальные в случае победы над Тереком!

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