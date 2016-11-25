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МакГиди не жалеет об игре за «Спартак»

25 ноября 2016, 11:43
2

Экс-хавбек «Спартака» Эйден МакГиди признался, что у него нет сожаления из-за отрезка своей карьеры, когда он выступал за российский клуб.

«Нет, я не жалею о том, что определенный период моей карьеры прошел в «Спартаке». Для меня это был хороший опыт. Приятно жить в Москве – рестораны, магазины, ночные клубы, но меня раздражали постоянные пробки. Но я рад, что однажды принял решение о переезде в Россию и не жалею об этом», – приводит слова футболиста издание Lancashire Evening Post.

МакГиди выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год. Сейчас он играет за клуб Чемпионшипа «Престон Норт Энд».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Спартак Престон МакГиди Эйден
Комментарии (2)
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oyabun
1480065506
Великолепный игрок и очень хорошо играл в Спартаке! Даже Карпин отзывался о нем как об одном из самых талантливых игроков в его тренерской карьере на посту Спартака. Лично мне очень жаль до сих пор, что он покинул команду.
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turist82
1480068778
Помню как он Денисова на бутсе вертел...как ребенка )) Тот аж психовал и на людей кидался
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