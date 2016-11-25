МакГиди не жалеет об игре за «Спартак»

Экс-хавбек «Спартака» Эйден МакГиди признался, что у него нет сожаления из-за отрезка своей карьеры, когда он выступал за российский клуб.

«Нет, я не жалею о том, что определенный период моей карьеры прошел в «Спартаке». Для меня это был хороший опыт. Приятно жить в Москве – рестораны, магазины, ночные клубы, но меня раздражали постоянные пробки. Но я рад, что однажды принял решение о переезде в Россию и не жалею об этом», – приводит слова футболиста издание Lancashire Evening Post.

МакГиди выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год. Сейчас он играет за клуб Чемпионшипа «Престон Норт Энд».