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    МакГиди не жалеет об игре за «Спартак»

    Экс-хавбек «Спартака» Эйден МакГиди признался, что у него нет сожаления из-за отрезка своей карьеры, когда он выступал за российский клуб.

    «Нет, я не жалею о том, что определенный период моей карьеры прошел в «Спартаке». Для меня это был хороший опыт. Приятно жить в Москве – рестораны, магазины, ночные клубы, но меня раздражали постоянные пробки. Но я рад, что однажды принял решение о переезде в Россию и не жалею об этом», – приводит слова футболиста издание Lancashire Evening Post.

    МакГиди выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год. Сейчас он играет за клуб Чемпионшипа «Престон Норт Энд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 25 ноября 2016, 13:12

      Помню как он Денисова на бутсе вертел...как ребенка )) Тот аж психовал и на людей кидался

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 25 ноября 2016, 12:18

      Великолепный игрок и очень хорошо играл в Спартаке! Даже Карпин отзывался о нем как об одном из самых талантливых игроков в его тренерской карьере на посту Спартака. Лично мне очень жаль до сих пор, что он покинул команду.

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