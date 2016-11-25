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    Мальдини: «Каррера справится в «Спартаке» и без моей помощи»

    Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини уверен, что его помощь вряд ли понадобится нынешнему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

    «Знаю, что Массимо сначала назначили исполняющим обязанности. Но я не удивлен, что он доказал руководителям «Спартака» свою состоятельность. Каррера нравился мне еще в Италии – было видно, как многому он научился у Конте. Любой, кто работал с Антонио, может построить классную карьеру.

    Каррера трудится в самом известном клубе России, занимает с ним первое место в чемпионате. Естественно, это шикарное достижение.

    Предлагаете мне помочь Каррере в России? Уверен, он и без меня справится! Каррера готов к самостоятельной работе», – сказал Мальдини.

    После 14-ти туров «Спартак» располагается на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от москвичей на три очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 09:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 ноября 2016, 20:27

      Паоло, будем тебя рады видеть в качестве тренера любой из других наших команд, либо каким-нибудь функционером или директором. Ты уж точно знаешь, как всё делается по-чемпионски.

      1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 14:56

      Каррера без Мальдини,
      Как пингвин на льдине.
      В смысле - не боится воды и мороза,
      Типа всем - угроза.

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 25 ноября 2016, 11:10

      Вполне адекватное мнение.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2016, 11:04

      У Карреры отличный опыт,не абы с кем работал до Спартака,чего не хватило Аленичеву

      3
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      Рейтинг: +295

      akku 25 ноября 2016, 11:00

      Хорошая связка была бы.

      1
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      Рейтинг: +100985

      zigbert 25 ноября 2016, 10:36

      Тут все в руках Карреры,хотя Мальдини великий игрок.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 ноября 2016, 10:17

      А было бы неплохо... ))

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 ноября 2016, 10:14

      технично слился)

      2
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