Селихов отдал должное Глушакову и его удаче

Новичок «Спартака» Александр Селихов вспомнил игру, в которой он вышел на поле против московского клуба еще являясь игроком «Амкара». В той встрече пермяки уступили за счет гола Дениса Глушакова, забитого невероятным ударом.

– Главный момент матча «Спартак» – «Амкар» – сумасшедший выстрел Глушакова на последних минутах. Вы видели момент удара, такие мячи берутся?

– Думаю, нет, не берутся. Мяч увидел в последний момент – у штрафной было скопление наших и спартаковцев, удар наносился из-под игроков.

– Самый обидный гол в карьере?

– Не совсем. Как-то, когда мы с «Динамо» встречались в Перми, на последней минуте пропустили гол. Похожая ситуация. Здесь, конечно, надо отдать должное Глушакову и его удаче.