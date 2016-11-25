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    Мальдини продолжает восхищаться игрой Аршавина

    Именитый в прошлом капитан «Милана» Паоло Мальдини считает полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина уникальным футболистом.

    «Способен ли Аршавин еще восхищать? Конечно! Видно, что болельщики в Казахстане влюблены в Андрея. Я сам несколько раз выходил на поле против него. Не помню, сколько именно встреч провел на одном поле с Аршавиным. Поймите, я сыграл так много матчей…

    Аршавин всегда был классным, уникальным футболистом. Ты никогда не знал, чего от него ждать. Когда Андрей получал мяч, я все время думал: ну и куда он его прокинет, что мне делать-то? Аршавин – большой, огромный талант», – считает Мальдини.

    Напомним, недавно Андрей Аршавин продлил контракт с «Кайратом» до конца 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 08:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 25 ноября 2016, 10:53

      он сейчас в сто раз был бы полезнее Кержа в Зените

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 25 ноября 2016, 10:14

      в Сборную Андрона ! на последние пол часа выпускать , картины как минимум не испортит ,отблагодарить на домашнем чемпионате мира , за былые радости которые он дарил всей стране . Чтоб весь стадион похлопал )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 ноября 2016, 09:25

      Мальдини знает где находится Казахстан? Удивительно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 > ДАША Д 25 ноября 2016, 10:55

      а ты знаешь?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2016, 09:08

      Мальдини...об Аршавине...хм, я может быть что-то не знаю...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > С-Пб on-line 25 ноября 2016, 10:00

      я что-то тоже не припомню когда они пересекались...

      1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > panmon 25 ноября 2016, 11:25

      ну да видать паоло дома по телеку рекламу чипсов увидел, там и пересеклись:)))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 ноября 2016, 08:59

      Был талант, да на чипсы разменялся

      -1
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