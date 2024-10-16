Ловчев высказался о штрафе Черчесова за шутку о казахском языке

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил ситуацию Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Российского специалиста назначили 3 июня.

Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.

При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

«Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана, я его хорошо знаю, он человек с характером.

Понимаете, там (в Казахстане), как и в большинстве постсоветских республик – беда с футболом. Они если одну игру выиграют, для них это успех на несколько лет.

Я знаю об уровне их футбола не понаслышке, у меня там играл сын и даже становился лучшим игроком чемпионата в 2002 году.

Сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионат мира или Европы, там невысокий уровень футбола. Так что главная задача тренера – собрать игроков и выставить их на поле, главное, чтоб они были. В результатах сборной Казахстана Черчесов не виноват, семи дней подготовки не хватит никому.

А по поводу того, что он подшутил над журналистом. Ну да, это все посчитали неуважительным, но, если бы они обыграли Словению, никто бы этой шутки и не заметил. А тут проиграли, началось.

Стас такой человек, за словом в карман не полезет, может ответить журналистам, ни с кем заигрывать не будет», – сказал Ловчев.