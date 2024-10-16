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    • Ловчев высказался о штрафе Черчесова за шутку о казахском языке

    Ловчев высказался о штрафе Черчесова за шутку о казахском языке

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил ситуацию Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

    • Российского специалиста назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

    «Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана, я его хорошо знаю, он человек с характером.

    Понимаете, там (в Казахстане), как и в большинстве постсоветских республик – беда с футболом. Они если одну игру выиграют, для них это успех на несколько лет.

    Я знаю об уровне их футбола не понаслышке, у меня там играл сын и даже становился лучшим игроком чемпионата в 2002 году.

    Сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионат мира или Европы, там невысокий уровень футбола. Так что главная задача тренера – собрать игроков и выставить их на поле, главное, чтоб они были. В результатах сборной Казахстана Черчесов не виноват, семи дней подготовки не хватит никому.

    А по поводу того, что он подшутил над журналистом. Ну да, это все посчитали неуважительным, но, если бы они обыграли Словению, никто бы этой шутки и не заметил. А тут проиграли, началось.

    Стас такой человек, за словом в карман не полезет, может ответить журналистам, ни с кем заигрывать не будет», – сказал Ловчев.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

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    Источник: «Матч ТВ»

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