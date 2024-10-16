Канчельскис встал на защиту Черчесова

Андрей Канчельскис прокомментировал языковой скандал в Казахстане с участием главного тренера сборной Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.

Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

– Что происходит с Черчесовым в Казахстане? Результата нет, да еще и настроил против себя общественность ответами на пресс-конференции…

– Если вы про последний случай, то у меня нет однозначного мнения на этот счет.

– Почему?

– Да, возможно, реплика Черчесова про то, что журналист задал ему вопрос «на французском», кого-то задела. Но надо же во всем разобраться, выслушать обе стороны. Ему задают на казахском – он не может ответить. Это же не правильно, так?

– С чьей стороны неправильно?

– Считаю, в таком случае должен быть переводчик.

– Думаете, Черчесова таким образом провоцируют?

– Ну… Наверное. Не без этого. Но сейчас утверждать однозначно сложно.

– А стоило ли тогда Черчесову шутить про «французский язык»?

– Я не был на пресс-конференции. Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал.

Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском.

Он там работает только месяц. Конечно, не ответит на такие вопросы. Не выучит язык за такой срок. Если его спрашивают по-казахски, что он должен был ответить?

– Значит, у Черчесова своя правда?

– Ну… Если вас сейчас спросят на казахском, вы же не ответите, так?