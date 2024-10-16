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    Канчельскис встал на защиту Черчесова

    Андрей Канчельскис прокомментировал языковой скандал в Казахстане с участием главного тренера сборной Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    – Что происходит с Черчесовым в Казахстане? Результата нет, да еще и настроил против себя общественность ответами на пресс-конференции…

    – Если вы про последний случай, то у меня нет однозначного мнения на этот счет.

    – Почему?

    – Да, возможно, реплика Черчесова про то, что журналист задал ему вопрос «на французском», кого-то задела. Но надо же во всем разобраться, выслушать обе стороны. Ему задают на казахском – он не может ответить. Это же не правильно, так?

    – С чьей стороны неправильно?

    – Считаю, в таком случае должен быть переводчик.

    – Думаете, Черчесова таким образом провоцируют?

    – Ну… Наверное. Не без этого. Но сейчас утверждать однозначно сложно.

    – А стоило ли тогда Черчесову шутить про «французский язык»?

    – Я не был на пресс-конференции. Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал.

    Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском.

    Он там работает только месяц. Конечно, не ответит на такие вопросы. Не выучит язык за такой срок. Если его спрашивают по-казахски, что он должен был ответить?

    – Значит, у Черчесова своя правда?

    – Ну… Если вас сейчас спросят на казахском, вы же не ответите, так?

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    Источник: «Евро-футбол»

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