Месси: «Барселона» зависит от меня? Мне повезло играть в команде, которая не зависит от одного футболиста»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов, а также расценил шансы на предстоящий матч Примеры против «Реала Сосьедад».

«Мы не в первый раз прошли в плей-офф Лиги Чемпионов. Атмосфера на стадионе «Селтика» была потрясающей. Я рад такому результату и проходом в следующую стадию. Игра с «Реал Сосьедадом» будет трудной. Они играют очень хорошо и борются за место в еврокубках. «Аноэта» всегда была сложным стадионом для «Барселоны». Нам необходимо выиграть, чтобы не отпускать далеко «Реал», который и так опережает нас на четыре очка.

«Барселона» зависит от меня? Я не думаю об этом и считаю, что это не так. Мне повезло играть в лучшей команде мира, которая не зависит от одного футболиста», – сказал футболист.