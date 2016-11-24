Левченко: «Знал, что Еременко употреблял кокаин»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал дисквалификацию хавбека ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

«То, что Еременко употреблял кокаин, я знал некоторое время, но об этом, конечно, не хотелось рассказывать. Знаком с его братом Алексеем, с которым играл в «Сатурне». Перед тем как я ушел из команды, у него возникли проблемы с дисциплиной, режимом. А вот о Романе были только положительные отзывы. Он более собранный, дисциплинированный.

Когда мне это все рассказали – чуть раньше, чем появились резонансные публикации – я не поверил. Не знаю, с какой целью это употреблялось. Есть множество различных версий. Кокаин придает уверенности в себе – это одна из причин. Но также говорят, что наркотик употребляется после алкогольных запоев как энергетик – чтобы нормально тренироваться и играть.

Так или иначе это абсолютно неприемлемо. Наказание Еременко – правильное. Это должно стать примером для всех футболистов, которые используют запрещенные препараты. Надеюсь, что в украинском футболе таких вещей нет. Хотя и не могу это отбрасывать», – цитирует слова Левченко «Футбол 24».