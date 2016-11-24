Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Левченко: «Знал, что Еременко употреблял кокаин»

24 ноября 2016, 21:17
15

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал дисквалификацию хавбека ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

«То, что Еременко употреблял кокаин, я знал некоторое время, но об этом, конечно, не хотелось рассказывать. Знаком с его братом Алексеем, с которым играл в «Сатурне». Перед тем как я ушел из команды, у него возникли проблемы с дисциплиной, режимом. А вот о Романе были только положительные отзывы. Он более собранный, дисциплинированный.

Когда мне это все рассказали – чуть раньше, чем появились резонансные публикации – я не поверил. Не знаю, с какой целью это употреблялось. Есть множество различных версий. Кокаин придает уверенности в себе – это одна из причин. Но также говорят, что наркотик употребляется после алкогольных запоев как энергетик – чтобы нормально тренироваться и играть.

Так или иначе это абсолютно неприемлемо. Наказание Еременко – правильное. Это должно стать примером для всех футболистов, которые используют запрещенные препараты. Надеюсь, что в украинском футболе таких вещей нет. Хотя и не могу это отбрасывать», – цитирует слова Левченко «Футбол 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Алексей Еременко Роман Левченко Евгений
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЮЗИК
1480013420
но играл классно, и был лучшим у армейцев,значить торкнуло
Ответить
Тraumtanzеr
1480014219
надо было у цкг еще очки отнять за матчи, где он упоратый "феерил".
Ответить
Aviator
1480015665
Да-да! Конечно в украинском футболе таких вещей нет! Там курят жженую резину от шин и пыхают пи;енным газом.
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1480017311
Так если знал,то что же молчал? Получается сокрытие преступления... Все вы умные задним числом!
Ответить
super.zenitchik
1480017595
Значит неоднократно!
Ответить
Фан666
1480017616
Знал молчал, а теперь пиздит. Так бы и признался лучше что ссал правду говорить
Ответить
VikNMar
1480021326
А что ты жрёш ......... недоделок .
Ответить
Cнег
1480022459
Cтатья- гумно! Автор - учиться изложению мысли на русском языке до конца жизни: наказание(как у Еременко) должно стать примером... Бл...ь, когда уже у косноязычных хохлов перестанут брать вью за дешевый корреспондентский гонорар?. УЖ коли взял у хохла вью - отредактируй сам... Скоро вам, неграмотные корреспонденты, придет пи@//ц - вы вместе с руководителями каналов будете сдавать экзамены на профпригодность по русскому и литературе... И всех вас - безграмотных- НАХ из СМИ!
Ответить
dyema
1480052742
Бред несёт: я знал некоторое время, но при этом "когда рассказали,........ - я не поверил" . Какие-то нескладушки получаются.
Ответить
vladimir-7
1480054949
Воевавшие в Великой Отечественной войне говорили: "Вся Украина в полицаях, вся Белоруссия в партизанах".
Ответить
Главные новости
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
10
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
6
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
5
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
5
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
2
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+